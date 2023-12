500 drzewek, dokładniej świerków, trafi w tym roku od miasta do mieszkańców Zielonej Góry. Jak co roku będzie to prezent dla wszystkich tych, którym marzy się pachnąca lasem choinka, a nie zawsze mają możliwość jej zakupu lub przetransportowania.

Bo i w tym drugim miasto zamierza pomóc. Mówi Krzysztof Sikora, prezes Zakładu Gospodarki Komunalnej w Zielonej Górze.

Choinki to prezent nie tylko dla mieszkańców, ale i dla środowiska.

Tradycyjne już rozdawanie choinek przez magistrat i ZGK zaplanowano na sobotę 16 grudnia. Event odbędzie się na parkingu tuż obok Urzędu Miasta. Start o godzinie 10.