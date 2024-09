Woda pitna i żywność z długim terminem ważności, to – jak mówią samorządowcy z miast walczących z żywiołem – najpotrzebniejsze obecnie rzeczy. Z Zielonej Góry za sprawą strażaków ochotników pierwsze dary wczoraj wieczorem dotarły do Kłodzka.

– W Zielonej Górze sytuacja jest na bieżąco monitorowana – podkreślił prezydent Marcin Pabierowski, który na dzisiejszej konferencji prasowej mówił też, jak mieszkańcy Zielonej Góry mogą pomóc osobom dotkniętym powodzią.

Indywidualny punkt to jest MOPS przy ul. Długiej 13. Tam przyjmujemy dary od mieszkańców. Jeśli chodzi o pomoc wielkogabarytową, np. przez firmy, to jest Zakład Gospodarki Komunalnej.

Mirosław Gruszecki, prezes Zakładu Gospodarki Komunalnej potwierdził gotowość odbioru darów, które następnie trafią na tereny dotknięte powodzią.

Wewnątrz na terenie zakładów mamy przygotowane trzy hale: jedną trzystumetrową i dwie po 150 mkw. Zachęcamy, by indywidualną pomoc kierować do MOPS-u. Ta później trafi do nas. Później te dary wyślemy pod wskazane adresy.