Zakład Gospodarki Komunalnej w Zielonej Górze rusza od czerwca z nową inicjatywą. Chodzi o “szperowisko”. Czyli magazyn, w którym jedni będą mogli zostawić niepotrzebne już im rzeczy, a inni – zupełnie za darmo – wziąć je stamtąd.

W pierwotnym założeniu “szperowisko” miało być jedno. Stacjonarne, w nowym PSZOK-u, przy ulicy Wrocławskiej. Teraz jednak ZGK informuje, że powstanie także opcja online. A dokładniej serwis pełen ogłoszeń typu oddam lub zamienię.

Jeżeli ktoś z państwa ma wersalkę w domu. Chce ja oddać, bo kupił sobie nową, albo po prostu ta już mu się nie podoba. Nie będzie musiał tej wersalki przywozić do tego naszego stacjonarnego “szperowiska”. Wystarczy, że wejdzie na naszą stronę i napisze “mam do oddania wersalkę”. Poda swój numer telefonu. I osoby zainteresowane będą się z taką osobą bezpośrednio już kontaktować. Będzie to też działać na zasadzie “potrzebuje”. To znaczy jeśli na przykład potrzebuje taboretu do kuchni, to też będę mogła sobie wyszukać. Może ktoś w Zielonej Górze ma taki taboret do oddania.