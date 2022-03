Lubuska kurator oświaty mówi stanowcze nie przenosinom “Medyka” do Sulechowa. Taka decyzja cieszy przede wszystkim samych zainteresowanych, czyli pracowników oraz uczniów zielonogórskiej szkoły.

Zarówno jedni, jak i drudzy czują ulgę. Mówi Jacek Dudzic, jeden z nauczycieli “Medyka”.

Najważniejszy dla nas jest fakt, że zaważyły argumenty oświatowe. One wykazały, że zmiana lokalizacji jest słaba.

Jak podkreśla Dudzic, spór o “Medyka” kosztował ich sporo nerwów. Nauczyciele i uczniowie dziękują tym samym wszystkim, którzy wspierali ich w tej kilkutygodniowej walce. “Medyk” szykuje się już także do rekrutacji na nowy rok szkolny. Ofertę szkoły będzie można poznać choćby podczas wieczoru otwartego. Zaplanowano go na 1 kwietnia. Nasuwa się jednak pytanie co z odwołanym z funkcji dyrektora Jarosławem Marcinkowskim? Mówi p.o. dyrektora Jolanta Jankowska – Iwasiewicz.

Dyrektor Marcinkowski został odwołany z funkcji dyrektora, nie został zwolniony z pracy. Nadal jest pracownikiem i nauczycielem.

Przypomnijmy jednak, ,że zarząd województwa ma prawo do odwołania się od decyzji lubuskiej kuratorki oświaty. Nieoficjalnie mówi się jednak, że takie pismo nie zostanie złożone.