Co się dzieje z oświetleniem na stadionie żużlowym? Pytał dziś nie pierwszy raz w audycji Prezydent na 96 FM jeden ze słuchaczy. Temat powraca, ale rozwiązania wciąż nie ma.

Przypomnijmy, słup oświetleniowy spłonął przed rokiem podczas ostatniego domowego meczu zielonogórzan w PGE Ekstralidze. W tym roku Falubaz swoje mecze przy W69 rozgrywa wczesną porą w świetle dziennym. I sytuacja się nie zmieni. Przynajmniej na razie. Dariusz Lesicki, wiceprezydent miasta był gościem dzisiejszego programu. W Radiu Index mówił, że problem jest z ubezpieczycielem.

Lesicki przyznał, że analizowane są też inne rozwiązania. Jedno z nich zakłada całkowitą wymianę systemu oświetlenia.

Wchodzi w rachubę zmiana tego oświetlenia. To jest jednak punkt, który widzimy na samym końcu. Wychodzimy z założenia, że obiekt był ubezpieczony i zgodnie z prawem zabezpieczony. Będziemy rościli to, co nam się należy zgodnie z ubezpieczeniem.