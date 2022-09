Cóż to był za mecz! Dramaturgia godna walki o awans do PGE Ekstraligi, ale bez szczęśliwego zakończenia dla Stelmetu Falubazu. Zielonogórzanie wygrali 49:41, czyli niewystarczająco, by odrobić straty z dwumeczu i z historycznego awansu do elity cieszy się Cellfast Wilki Krosno.

Mecz miał olbrzymią stawkę i olbrzymi ładunek emocjonalny. Był też ostatnim ligowym występem w karierze Piotra Protasiewicza, który był pożegnalnym spotkaniu był liderem zespołu. Jak ten mecz wyglądał w obiektywie DBTeam/DariuszBiczynski.pl? Zobaczcie galerię.