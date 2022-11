– Mam nadzieję, że mecz będzie mogło obejrzeć zdecydowanie więcej osób – tak mówi o piłkarskim spotkaniu Lechii Zielona Góra z Legią Warszawa prezydent Janusz Kubicki.

Przypomnijmy, zielonogórski klub, który gra w III lidze świetnie spisuje się w rozgrywkach Fortuna Pucharu Polski. Lechia awansowała do ćwierćfinału eliminując po drodze m.in. dwa zespoły z ekstraklasy. Spotkania z Jagiellonią i Radomiakiem mogło jednak oglądać tylko 999 kibiców. Czy teraz będzie inaczej? To pytanie padło w audycji Prezydent na 96 FM.

To będzie zależało oczywiście od klubu, nie od miasta. My będziemy chcieli pomóc klubowi, żeby ten mecz wyglądał inaczej niż wcześniejsze, żeby mogła wejść większa liczba kibiców. Jak się wszystko potoczy dobrze, to mam nadzieję, że będzie to impreza masowa. Klub zaproponował dwa rozwiązania, mają się do tego przygotować i podejdą do rozmów z nami. Miasto na pewno pomoże.