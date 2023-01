Czy mecz Lechii Zielona Góra z Legią Warszawa będzie imprezą masową, to znaczy taką, że spotkanie ćwierćfinału Fortuna Pucharu Polski zobaczy więcej niż 999 kibiców? Jest na to olbrzymia szansa, o czym informowali nas już w tym tygodniu przedstawiciele zielonogórskiego klubu. Działacze chcą, aby mecz ze stołecznym zespołem mogło zobaczyć 5 tys. kibiców, z sympatykami warszawskiej drużyny włącznie.

By tak się stało już od kilku tygodni trwają spotkania robocze z przedstawicielami władz miasta, ale także służb mundurowych, w tym policji. I teraz spojrzenie na mecz Lechii z Legią właśnie z perspektywy funkcjonariuszy, dla których najważniejsze jest spełnienie wymogów ustawy o organizacji imprez masowych. Mówi podinsp. Małgorzata Barska z biura prasowego zielonogórskiej policji.

Najważniejsze jest to, że organizator odpowiada za bezpieczeństwo, musi stworzyć warunki, żeby było bezpiecznie. Policja jest tylko do konsultacji i do oceny czy warunki zostały spełnione. My nie jesteśmy na stadionie, tylko obok, przy wejściach. Na wezwanie organizatora, że coś się dzieje, możemy wejść. Decyzję wydaje prezydent, a my opiniujemy zgodę. Musimy być pewni, że wszystkie warunki zostały spełnione. Kluby koszykarskie i żużlowe od lat współpracują z nami. Teraz klub Lechia Zielona Góra współpracuje z nami od kilku tygodni po to, żeby spełnić te wszystkie warunki.