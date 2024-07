Ciągle przybywa ofiar oszustw. Tym razem jedna z seniorek z Zielonej Góry straciła 40 tysięcy złotych, które oddała w ręce podstawionej pani mecenas.

Sposobów na wyłudzenie pieniędzy jest coraz więcej, ale każdy z nich polega na grze na emocjach. Klasycznie zaczyna się od telefonu. i tym razem Zielonogórzanka odebrała połączenie i usłyszała, że jej syn spowodował wypadek, którego ofiary będą walczyć w szpitalu o życie. Żeby go obronić przed konsekwencjami trzeba wpłacić znaczną sumę pieniędzy, po które zgłosi się “pani mecenas”.

Nieświadoma seniorka postępowała zgodnie z instrukcjami młodej kobiety, która podawała się za prawnika i wręczyła jej 40 tysięcy złotych w gotówce

Zielonogórska Policja przyjmuje coraz więcej podobnych zgłoszeń.

Prosimy wszystkich już nie tylko osoby starsze o ostrożność w kontaktach telefonicznych zwłaszcza kiedy osoba dzwoniąca prosi nas o znaczne sumy gotówki lub przelewy

Albo bankowca, który chce nam wmówić, że nasze konto jest zagrożone. Przyłączamy się do apelu zielonogórskiej Policji. Nie dajmy się nabrać i weryfikujmy wykreowane przez oszustów sytuacje dzwoniąc do członków rodziny czy też do oficjalnych przedstawicieli banków i urzędów.