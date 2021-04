Puste ławki to dzisiejsza szkolna codzienność. Pozornie nic nie wskazuje na to, że szkolny gwar znów wypełni korytarze. Jednak matura już 4 maja i zgodnie z wytycznymi uczniowie mają pisać ją stacjonarnie.

Czas płynie, a do powtórki materiału nie jest łatwo się zabrać.

Poziom przygotowania do matur moim zdaniem w tym roku trochę spadł, ze względu na zdalną edukację. Z niektórych przedmiotów lepiej się uczy w tradycyjny sposób.

Michał, jak inni maturzyści na co dzień uczy się zdalnie. Wyjątkiem było spotkanie z innymi podczas olimpiady historycznej. Nie wszyscy mają jednak tyle zapału. Tegorocznych maturzystów przytłacza widmo zbliżającego się egzaminu dojrzałości. Wszystko sprawą lockdownu, który na aktywność uczniów ma kiepski wpływ

W tym roku już, choć jeszcze nieoficjalnie, mówi się o przychylnym traktowaniu maturzystów ze względu na pandemię, a co za tym idzie utrudnione warunki do przygotowania się do egzaminu. Zatem głowa do góry.

Przede wszystkim, trzeba myśleć pozytywnym. Ten egzamin ma być dla nas szansą. Trzeba skupiać się na pozytywach i odrzucać strach. Stres ma być dla nas twórczy, a nie ma nas przygnieść i powalić na kolana.

Tegorocznym maturzystom życzymy siły i samozaparcia mimo niesprzyjających okoliczności, a w maju… połamania długopisów.

