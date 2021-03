Pechowo rozpoczął się ten sezon dla Mateusza Tondera. Żużlowiec Falubazu Zielona Góra wczoraj w Lesznie podczas jednego z wyścigów sparingowego meczu z Unią upadł i złamał rękę.

Jak doszło do upadku i jak przebiegać będzie rehabilitacja? Pytamy samego zainteresowanego:

Wyjechałem po polaniu, trochę szerzej w wodę. Obróciło mi tylne koło, po czym wyleciałem jak z katapulty. Uderzyłem głową, kask pękł, ale niefortunnie upadłem na zgiętą rękę. Szkoda, bo to początek sezonu. Starałem się załatwić operację, by wszystko wróciło do normy.