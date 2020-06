Jeszcze do końca miesiąca Zakład Ubezpieczeń Społecznych będzie przyjmował wnioski o zwolnienie ze składek. Do tej pory do obu lubuskich oddziałów ZUS wpłynęło ponad 50 tysięcy dokumentów. Ponad 40 tysięcy osób jest już zwolnionych z opłat.

Wnioskodawcy mogą uzyskać zwolnienie z płatności za trzy miesiące – od marca do maja.

To już jest ostatni dzwonek na złożenie takiego wniosku, ponieważ można to zrobić do 30 czerwca. Jeżeli ktoś jeszcze tego nie zrobił, a nie opłacał składek przez trzy miesiące (mówimy o marcu, kwietniu i maju), to musi taki wniosek złożyć. Mogą to zrobić mali przedsiębiorcy, zatrudniający do 10 osób, osoby samozatrudnione, osoby duchowne, spółdzielnie socjalne, a także trochę większe firmy zatrudniające do 50 osób. W tej ostatniej kategorii zwolnieniu będzie podlegało 50% składek.

Wniosek jest dostępny na stronie internetowej ZUS. Można go złożyć poprzez Platformę Usług Elektronicznych, tradycyjną pocztę lub wrzucić do skrzynki z napisem „Tarcza Antykryzysowa” w oddziale ZUS.

Polecamy natomiast Platformę Usług Elektronicznych, ponieważ na bieżąco można tam sprawdzić, czy we wniosku nie ma błędów i można wysłać go bezpośrednio do ZUS-u. Takie wnioski weryfikowane są szybciej i wypłata postojowego bądź decyzja o zwolnieniu ze składek jest w tym wypadku szybciej rozpatrywana.

Zwolnienie ze składek jest jedną z form wsparcia przedsiębiorców w ramach Tarczy Antykryzysowej.