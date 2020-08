Zobacz info

To będzie 12. SOLANIN FILM FESTIWAL!. Nasz offowy festiwal filmowy wyrósł z pasji, zaangażowania i wiary w moc kina. W 2020 liczymy ponownie na MOC i POTĘGĘ SOLI, ale o tym już wkrótce. Zapisujcie daty, rezerwujcie czas i przybywajcie do Nowej Soli. Solanin to przede wszystkim niezależne polskie produkcje oraz ciekawe filmy polskie, europejskie i światowe. Prezentujemy, nagradzamy i promujemy offowe filmy oraz ich twórców. Nie pieprzymy w kinie, ale SOLIMY! 12 Solanin Film Festiwal odbędzie się...