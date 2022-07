– Choć Falubaz jest faworytem, to można mieć obawy – mówił w rozmowie z Radiem Index Marek Cieślak. Były trener zielonogórskiej ekipy i były opiekun kadry narodowej jest zdania, że przeprawa z Orłem Łódź podczas pierwszej rundy play off rozgrywek eWinner I ligi nie musi być spacerkiem dla Stelmetu Falubazu.

Tak jak wspominaliśmy, już w najbliższą niedzielę żużlowcy Stelmetu Falubazu rozpoczną rywalizację w pierwszej rundzie play off. Rywalem będzie ekipa Orła Łódź. Faworytem jest nasz zespól, ale kibice mają uzasadnione obawy związane z formą żużlowców zielonogórskich, to choćby po ostatniej porażce ze zdegradowanym już do drugiej ligi Startem Gniezno. Takie obawy podziela również były trener Stelmet Falubazu Marek Cieślak.

Na papierze Stelmet Falubaz wciąż ma świetny zespół. Czego zatem brakuje?

Nasz ekspert ma również obawy związane z przyszłością zielonogórskiego żużla.

My dodajmy, że mecz zielonogórzan w Łodzi w najbliższą niedzielę o godzinie 16.30