– Każdą sprawę policjanci traktują indywidualnie – zapewniał w Rozmowie na 96 FM Jarosław Tchorowski. Za co dostaniemy mandat? Za co zostaniemy pouczeni?

Te pytania kierowali do nas słuchacze. My przekazaliśmy je komendantowi zielonogórskiej policji. Co np. z wyjściem na cmentarz? Wielu z nas przed świętami chce odwiedzić groby bliskich.

Ja myślę, że to są tak delikatne sprawy, że za każdym razem policjant podejdzie indywidualnie. Jeżeli nie będzie zgromadzeń 4-5 osób, to jak pójdziemy na cmentarz sami, to myślę, że nic złego się nie stanie. Pamiętajmy tylko o zakazie grupowania się. mł. insp. Jarosław Tchorowski

Komendant zielonogórskiej policji mówił też o priorytetach funkcjonariuszy. Czynności związane z sytuacją epidemiologiczną są ważne, ale pozostałe zadania policjantów też są realizowane.

Tych patroli jest zdecydowanie więcej niż wcześniej. To olbrzymi wysiłek z naszej strony. Wszystko, co się działo do tej pory, dzieje się nadal, ale doszły dodatkowe obowiązki. Mowa o sprawdzaniu kwarantanny czy dbaniu o przestrzeganiu wprowadzonych zasad. mł. insp. Jarosław Tchorowski

