Jakość powietrza to parametr, na który zwracamy szczególną uwagę w sezonie grzewczym. Na terenie Zielonej Góry jest rozmieszczonych 11 stacji pomiarowych z czujnikami, które zbierają dane o smogu. System powstał na bazie pomysłu miejskich radnych.

Stacje pomiarowe znajdują się na obiektach prywatnych firm i są przez nie finansowane. Dane z czujników można śledzić na stronie smog.zgora.pl, a także na elektronicznych tablicach.

Monitoring jakości powietrza spełnia funkcję zarówno informacyjną, jak i edukacyjną. Zielonogórzanie widzą, jakie jest stężenie pyłów zawieszonych czy dwutlenku siarki w najbliższej okolicy, ale również przekonują się, że sami mają wpływ na jakość powietrza.

To nie miało do końca bardzo precyzyjnie podawać wszystkich pomiarów, tylko wskazywać i edukować. W związku z tym pomysłem było, w ramach akcji rządowej, podpięcie się pod program Edukacyjnej Sieci Antysmogowej. To polega na tym, że edukacja jest prowadzona na terenie szkoły. I to miało przez szkoły docierać do dorosłych, którzy nie widzą problemu. Natomiast dziecko, które jest wyedukowane, zacznie pokazywać dziadkom czy wnukom odczyty i pokazywać, że jak się wyjdzie na dwór, czuć dym.