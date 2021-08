Paraolimpijczycy Startu Zielona Góra pożegnani. W poniedziałek, w siedzibie klubu Kamila Kubas, Piotr Grudzień, Tomasz Jakimczuk i Mateusz Surwiło odbierali gratulacje za wywalczenie przepustek do Tokio.

Życzenia składała im prezes klubu Danuta Tarnawska.

Mówi się, że raczej się wita paraolimpijczyków, jak wracają z igrzysk. My chcemy was powitać przed wyjazdem, bo już osiągnęliście sukces, ponieważ zakwalifikowaliście się do najważniejszej imprezy w swoim życiu. Uważamy, że już jesteście zwycięzcami i już jesteście najważniejsi.