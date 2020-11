– 3 mln ludzi idzie na bezrobocie, kilkadziesiąt tysięcy przedsiębiorców straci swoje firmy – taki scenariusz dla branży fitness kreślił dziś Marek Humiński, przedsiębiorca i przedstawiciel branży fitness, który był gościem audycji Mamy nosa do biznesu.

W naszym programie pytamy lubuskich przedsiębiorców, jak radzą sobie na rynku, także w dobie koronawirusa. Epidemia branżę fitness dotknęła po raz pierwszy wiosną, gdy ogłoszony został całkowity lockdown i teraz, gdy decyzją rządu siłownie i obiekty do fitnessu zostały zamknięte. Nasz gość powiedział, że nie był tym faktem zdziwiony.

Jaki los będzie czekał przedstawicieli siłowni i miejsc do rekreacji? Humiński kreśli czarne scenariusze.

Tutaj, prawdę mówiąc, nie ma ratunku. My jesteśmy w lockdownie, już drugim i drugi raz w szczycie. Pierwszy szczyt to właśnie przedwiośnie, a drugi to jesień. Jeżeli tych miesięcy nie ma, to kluby się nie utrzymają. Nie ma takiej możliwości.