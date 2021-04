Bardzo dobrze zaprezentowała się pięcioboistka Olimpii Zielona Góra Anna Maliszewska. Podczas rozegranych w Sofii zawodach o Puchar Świata Maliszewska zdobyła brązowy medal.

Jak stwierdziła, nie spodziewała się aż tak dobrej postawy.

Maliszewska szlifuje formę na kolejne starty, by uzyskać awans na Igrzyska Olimpijskie w Tokio.

Nie ukrywam, że to jeszcze nie był szczyt formy, wiec tym bardziej mnie to cieszy. To jest pięciobój i nie można wierzyć, że szermierka zawsze wyjdzie na takim poziomie, ale te konkurencje wytrzymałościowe są na poziomie odpowiednim, który gwarantuje bycie w czołówce, czyli czołowa ósemka, z której – przy dobrym dniu – może zrobić się podium. Dużo pracy jednak przede mną. Kontynuuję walkę o punkty rankingowe do Tokio, a potem mam nadzieję, że powtórzę sprawdzone przygotowania, żeby równie dobrze wystąpić na Igrzyskach Olimpijskich.