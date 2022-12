Zakończyła się kolejna edycja Konkursu na Kartkę Bożonarodzeniową. Organizatorem wydarzenia jest Uniwersytet Zielonogórski i to właśnie dzieci pracowników naszej uczelni biorą udział w tej plastycznej zabawie. A chętnych do udziału w konkursie nie brakowało – komisja miała do oceny aż 262 prace.

Mówi Małgorzata Ratajczak – Gulba, szefowa Biura Promocji UZ.

Najtrudniejszą pracę mają chyba jurorki, bo muszą wybrać tylko cztery najpiękniejsze prace. Pod uwagę brane jest także to, żeby na kartce znalazły się akcenty nawiązujące do naszej uczelni.

A co się później z nagrodzonymi projektami dzieje? Między innymi to zdradziła nam prof. Barbara Literska, prorektor ds. studenckich UZ.

Te kartki, jako prace, wędrują później po całej Polsce. Te projekty stają się kartkami z życzeniami od władz naszej uczelni. Żadna inna uczelnia w Polsce nie ma takich kartek.

Dodajmy, że nowością tegorocznej edycji konkursu były nagrody specjalne od Biura Promocji UZ. Wyróżnione projekty będzie można zobaczyć na bilbordach na terenie naszego miasta oraz w formie plakatów w autobusach MZK.