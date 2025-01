To może być wstęp do żużla! Pitbike 51 szkoli adeptów motosportu od najmłodszych lat. Młodzi zielonogórzanie szkolą się na torze w Zaborze.

O dyscyplinie i klubie mówi Michał Bereś, jeden z trenerów Pitbike 51.

Jeżeli chodzi ogólnie o dyscyplinę pitbike są to takie mini motocykle. Jest rozgałęzienie na super moto i offroad, a my zajmujemy się głównie tym drugim, czyli mini motocrossem. Są to motocykle o mniejszych pojemnościach, tory też są mniejsze, ale mają dużo ze sobą wspólnego, dzięki czemu można się rozwijać na różne strony.