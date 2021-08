Mieszkańcy Zielonej Góry mogą wziąć aktywny udział w zaprojektowaniu zrównoważonego miasta. Żeby to jednak zrobić, potrzebne są wytyczne i wskazówki. Powinny być one spisane jako pewna wizja rozwoju miasta. Najlepiej w taki sposób, aby był to dokument czytelny dla wszystkich mieszkańców.

W Polsce każda gmina jest zobowiązana posiadać taki dokument. Jest nim Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego, w skrócie Studium. Jest to uchwała podejmowana przez radnych i obejmuje swoim zasięgiem obszar całego miasta. W studium pokazuje się aktualny stan zainwestowania oraz plany na przyszłość. Dzięki temu wiadomo, gdzie będzie rozwijać się zabudowa mieszkaniowa, pozostaną tereny zielone albo po prostu niezabudowane. Rozstrzyga ono również gdzie można oferować przyszłym inwestorom budowanie zakładów usługowych i produkcyjnych.