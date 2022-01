Ruszyła budowa magazynu pomocy żywnościowej Caritas. Obiekt o powierzchni ponad 700 metrów kwadratowych powstaje w zielonogórskiej Ochli i zastąpi ten dotychczasowy przy ulicy Bema. Trafią do niego produkty z lokalnych marketów, służące do przygotowania posiłków na stołówkę Caritas.

Co za tym idzie – nowy magazyn to nie tylko szansa na przeciwdziałanie marnowaniu żywności na terenie naszej diecezji. To też zalety logistyczne. Mówi Sylwia Grzyb, rzeczniczka prasowa Caritas w naszym regionie.

Taki magazyn jest nam potrzebny, żebyśmy mieli gdzie zwieźć żywność. Żeby nasi parafialni kierowcy mieli też łatwy dostęp i dojazd. Bo na Bema logistyka jest dość kiepska.

Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z budowlanym planem magazyn będzie gotowy jesienią tego roku.

Fajnie, że to się już dzieje. I już się on buduje. W tej chwili magazyn jest w stanie surowym. Będą tam piękne i nowe hale. Pozwoli nam to na odpowiednie przechowanie żywności, a następnie przekazanie jej potrzebującym.

Dodajmy, że aby magazyn mógł powstać, potrzebne było jednak dofinansowanie. Caritas otrzymał je od Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.