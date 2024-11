Kto nowym trenerem Zastalu Zielona Góra? Czy będzie nim 40-letni Serb Vladimir Jovanović? O tym dyskutowaliśmy w magazynie koszykarskim “Hej Index Kosz”.

Nazwiska nie potwierdzają jeszcze władze klubu, ale – według naszych informacji – ma się to wydarzyć jeszcze dziś. Trener wczoraj późnym wieczorem pojawił się w Zielonej Górze, dziś nad ranem miał się spotkać z władzami klubu i przeprowadzić już pierwszy trening z drużyną. A przypomnijmy, Zastal szykuje się do sobotniego meczu z Kingiem Szczecin. W magazynie o nastrojach i kilkunastodniowej przerwie rozmawialiśmy z naszymi zawodnikami: Michałem Kołodziejem i Michałem Sitnikiem. Poza tym rozmowa z Grzegorzem Kukiełką, który trafił kilka dni temu do sztabu szkoleniowego Zastalu.

Przypomnijmy, program “Hej Index Kosz” w każdy czwartek o godzinie 11.15.