To nie żart, choć na naszej antenie pojawił się 1 kwietnia. I może być traktowany jako prezent urodzinowy, bo tego dnia Radio Index świętuje! Już po raz 22.

Tyle też lat doświadczenia w dziennikarstwie ma Maciej Noskowicz, bo to właśnie on dołączył do naszego grona redakcyjnego. Ma już za sobą pierwszy antenowy dyżur. Powiedział słuchaczom dzień dobry wspólnie z Romkiem Awińskim.

Emocje potężne, adrenalina nieprawdopodobna. Wczoraj nie mogłem długo zasnąć, był stres, zdenerwowanie, bo to nie jest tak, że się siada i ot tak prowadzi się program. Ja ten rodzaj stresu jednak uwielbiam, ponieważ to są pozytywne bodźcie, żeby było jak najlepiej. Myślę, że nie było źle, ale to dopiero początek. Mam jeszcze wiele do powiedzenia. Maciej Noskowicz

To nie jest debiut na antenie Radia Index, a powrót po wielu latach do korzeni. Pierwsze dziennikarskie szlify Maciej Noskowicz zbierał właśnie w studenckiej rozgłośni.

Takie są fakty. Rozpoczynałem pracę jako nastolatek w liceum w Radiu Index, tuż po jego narodzinach, w listopadzie 1998 roku. Byłem tu przez półtora roku. Później dostałem się do rozgłośni publicznej, do Radia Zachód, w którym pracowałem 20 lat. Rzeczywiście, można powiedzieć, że po dwóch dekadach to jest powrót, chociaż zmieniło się wszystko. Pozostała tylko nazwa. Maciej Noskowicz

Maciej Noskowicz urodził się w 1981. Żonaty, ma dwie córki. Ukończył politologię na Uniwersytecie Zielonogórskim oraz studia podyplomowe z tytułem menedżera sportu w Wyższej Szkole Turystyki w Warszawie.

Swoją przygodę z mikrofonem rozpoczynał w Radiu Index w 1998 roku. Od 2000 r. pracował w Polskim Radiu Zachód i w Radiu Zielona Góra jako komentator, reporter, prowadzący pasma poranne. Współpracował z programem Pierwszym i Trzecim Polskiego Radia.

Od tego sezonu będzie komentował mecze żużlowe w telewizji Canal Plus. Prowadzi zajęcia na Uniwersytecie Zielonogórskim. Pasjonuje się sportem, historią najnowszą oraz polskimi filmami.