Terenu zielonego na wzgórzu Piastowskim nie brakuje, a w tak upalne dni gwarantuje cień i chwilę oddechu, ale sam park Piastowski przy Amfiteatrze oko przestał cieszyć już dawno temu. Nierówne ścieżki, krzywe schody, zaniedbana elewacja garaży czy betonowe ławki wymagają naprawy lub wymiany.

Urząd Miasta postanowił zabrać się za rewitalizację tego terenu. – Ma być cudo! – mówił prezydent Zielonej Góry Marcin Pabierowski przed podpisaniem kontraktu na stworzenie projektu. Dziś została podpisana umowa na stworzenie projektu, którego koszt to 96 tysięcy złotych. Rewitalizacja parku to wstęp do modernizacji Amfiteatru. Bo mowa tu o terenie w pasie od Amfiteatru aż do szkoły o powierzchni 5 ha. Mieści się w nim m.in. Park Biskupi z wieżą wodną, która ma być udostępniona mieszkańcom jako atrakcja historyczna. Mówi Marcin Pabierowski prezydent Zielonej Góry.

Park Piastowski to przede wszystkim walory przyrodnicze i krajobrazowe. Został stworzony przez zielonogórzan w 1902 roku, a więc ma także walory historyczne. Mamy pałac biskupi, wieżę wodną, zabytkowy układ historycznych alejek chcemy w końcu te walory wyeksponować

W parku ma być dostęp do wody pitnej i więcej zieleni. Do tego nowa ścieżka rowerowa. Nowe oświetlenie, monitoring, ławki i samoobsługowa toaleta. Mieszkańcy narzekają na obecnie kolizyjne trakty pieszo-rowerowe. Powstaną też wodne ogrody, które mają wspomagać nawadnianie terenu. Wstępnie zapewnia szef studia, które zajmie się projektem pan Arnold Drynkorn.

Temat zaczyna się dzisiaj, ale w 2016 roku został opracowany program funkcjonalno-użytkowy będziemy na nim bazować z tymże minęło 8 lat więc to będzie zupełnie inny projekt i wykorzystamy zupełnie inne rozwiązania. Będziemy starali się wykorzystać zasoby wodne, które są generowane przez całą przestrzeń parku tzw. niebieska i zielona infrastruktura

Podobną inwestycją była rewitalizacja Parku Tysiąclecia, która ostatecznie pochłonęła ok. 15 mln złotych.

Koszty inwestycji mogą się różnić bo tu mamy do czynienia z prawie dwukrotnie mniejszym terenem i wszystko zależy od doboru komponentów. Prawdopodobnie będzie to połowa kosztów jakie ponieśliśmy przy rewitalizacji Parku Tysiąclecia

Na jesień przyszłego roku ma być gotowy projekt. Wtedy miasto będzie mogło ogłosić przetarg na docelową rewitalizację. Do odnowionego parku wejdziemy prawdopodobnie w drugiej połowie 2026 roku. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem.