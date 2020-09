Ochla w nowym wydaniu tylko dla zielonogórzan czy również dla turystów z zewnątrz? Niedawno Komisja Rozwoju Miasta i Ochrony Środowiska pozytywnie zaopiniowała zmiany w Gminnym Programie Rewitalizacji, w którym mowa jest także o inwestycji rewitalizacji kąpieliska.

Przewodniczącym komisji jest radny Marcin Pabierowski. Przedstawiciel Koalicji Obywatelskiej w ratuszu odniósł się do tej inwestycji na antenie Radia Index. Radny w Rozmowie na 96 FM był pytany o to, czy zapisana kwota 30 mln zł wystarczy na zmianę oblicza tego miejsca. – Teoretycznie powinno wystarczyć – stwierdził Pabierowski.

Zobaczymy, co pokażą prace odkrywkowe, ale to jest GPR, czyli pozwolimy na dofinansowanie z pieniędzy unijnych tej inwestycji. Później przy wykonywaniu projektów budowlanych będę o to dopytywał. Rozmawiałem tam z użytkownikiem. Padały tematy wzmocnienia tego źródła zasilającego Ochlę, uporządkowania terenu, trzeba będzie poprawić drenaże opaskowe, wypychające dno zbiornika kąpieliska. To są duże nakłady inwestycyjne, o których jeszcze nawet nie rozmawiamy.