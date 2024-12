Wracamy do tematu dofinansowań dla niepublicznych żłobków z miejskich pieniędzy. Dotychczas placówki otrzymywały dopłaty w wysokości 270 zł do każdego dziecka. Teraz dalsze wsparcia miasta stoi pod znakiem zapytania.

Dyrektorzy żłobków oczekują jak najszybszej deklaracji ze strony magistratu, bo mają zabezpieczone pieniądze tylko do końca roku. O sprawę dopytujemy Marka Kamińskiego, wiceprezydenta Zielonej Góry.

Miasto wywiązało się ze wszystkich zobowiązań, które były zawarte we wcześniejszych umowach. Ta formuła współpracy miasta ze żłobkami prywatnymi, to nikt nie mówił, że ona będzie trwała do końca świata. W międzyczasie nastąpiły poważne zmiany ustawowe w funkcjonowaniu żłobków. Jeśli podejmiemy kolejny dialog, który zakończyłby się dalszym wsparciem finansowym, to chcielibyśmy, żeby stało się to, gdy nastąpi kolejny nabór.

Jeżeli chodzi o zielonogórskie żłobki publiczne, to obecnie jest tam 90 wolnych miejsc. Toteż miasto woli zachęcić mieszkańców do zapisywania swoich dzieci do tych placówek. Dlatego rozmowy o ewentualnym wznowieniu dofinansowań będą kontynuowane po następnym naborze do żłobków.

Będziemy wtedy wiedzieli, jak wygląda sytuacja demograficzna. I czy faktycznie, tak duża liczba miejsc w żłobkach w Zielonej Górze jest potrzebna. Następny nabór to pokaże i wtedy będziemy mogli wrócić do rozmów.

Kamiński dodaje, że jeżeli od następnego naboru dofinansowanie wróci, to niekoniecznie w takiej kwocie jak dotychczas.