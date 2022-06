Jaka będzie polityczna przyszłość posła Łukasza Mejzy? Czy możliwe jest, aby w przyszłorocznych wyborach parlamentarnych znalazł miejsce na lubuskiej liście Prawa i Sprawiedliwości? O to postanowiliśmy zapytać jednego z posłów PIS-u Jerzego Maternę.

Przypomnijmy, Mejza należący do Partii Republikańskiej, wspiera wszystkie działania Zjednoczonej Prawicy podczas sejmowych głosowań. Czy może zatem liczyć na start z listy lubuskiego PIS-u? – Najpierw musi się oczyścić z zarzutów – mówił w Radiu Index Materna.

Był taki moment, że nastąpiło wszystko to, co się stało. Mógł powiedzieć pierwszego dnia: przepraszam, a zrobił to bardzo późno. Oczekuję, że do przyszłych wyborów ta sprawa się po prostu wyjaśni.