Moment kiedy wiosna przechodzi w lato budzi w nas wiele pozytywnych emocji. Najkrótsza noc w roku ma w sobie dużo magii i zajmuje ważne miejsce w naszej kulturze, podobnie jak każde przesilenie, czy to letnie czy to zimowe w kulturach świata żyjących w zgodzie z rytmem Ziemi. Przesileniem moglibyśmy nazwać aktualną sytuację, która mocno doświadczyła całą populację ludzką. Życzmy sobie, abyśmy wyszli z niej silniejsi, a przede wszystkim globalnie odpowiedzialni za naszą jedyną planetę. To dobry...