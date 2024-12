Na początku narzuciłem tempo, jechałem swoje do końca, do mety. Warunki w postaci deszczu sprawiły, że trasa rozmokła i stała się błotnista i śliska. Jeszcze rano na trasie było szybko-sucho, a później warunki się diametralnie zmieniły. Ciekawa ta szykana, najpierw podjazd, potem góra-dół, góra-dół z rowerem na barkach praktycznie… No tak, bardzo wymagający element. Nie lubię schodzić z roweru, ale jak trzeba to zrobię to jak najlepiej potrafię