– Odmroziliśmy dzisiaj Lubuskie Trójmiasto – tak mówił prezydent Nowej Soli, Jacek Milewski o wznowieniu współpracy z Zieloną Górą i Sulechowem. Trzy samorządy powróciły do koncepcji stowarzyszenia, które oficjalnie zaczęło funkcjonować w 2006 roku. Jednocześnie wprowadziły pewne zmiany.

Lubuskie Trójmiasto zmieniło swój zarząd, poszerzy także zasięg o gminy Nowa Sól i Otyń. Celem jest to, aby pozyskać jak najwięcej unijnych funduszy na inwestycje.

Do tej pory Lubuskie Trójmiasto było wyłącznie konglomeratem trzech miast. Chcemy, aby gminy, które są w obszarach funkcjonalnych tych miast, również dołączyły do Lubuskiego Trójmiasta w dalszej perspektywie. Czemu to robimy? Chcemy przygotować się jak najlepiej, aby w tym zestawieniu sięgnąć po jak największe środki unijne. W zarządzie stowarzyszenia będą w tej chwili trzy osoby: pan Edward Fedko, pani Beata Kulczycka i pan Krzysztof Kaliszuk. Każda z tych osób ma ogromne doświadczenie, jeżeli chodzi o środki unijne.

Stowarzyszenie Lubuskie Trójmiasto zamierza działać m.in. na rzecz rozwoju transportu. Chodzi o stworzenie szybkiej kolei między Zieloną Górą, Nową Solą i Sulechowem oraz budowę systemu ścieżek rowerowych.

Odrzanka jako linia kolejowa, Odrzanka jako rzeka i S3 jako linia drogowa to są te trzy osie, wokół których chcielibyśmy budować naszą wspólnotę. A to się wiąże w pierwszej kolejności z kwestiami komunikacyjnymi – szybką koleją trójmiejską, o której się mówiło, jest system ścieżek rowerowych, który już powstaje w ramach dotychczasowych członków Lubuskiego Trójmiasta, ale ten system powinien zostać połączony. Mówimy również o takich sprawach, jak szkolnictwo zawodowe, ale również kwestia szeroko rozumianej ochrony zdrowia.

Teraz partnerów Lubuskiego Trójmiasta czekają formalności związane ze zmianami w stowarzyszeniu – tłumaczył prezes organizacji, Edward Fedko.

Przygotowujemy dokumenty do Krajowego Rejestru Sądowego w sprawie dokonania zmian w strukturze zarządu, w sprawie ewentualnych zmian dotyczących statutu i oczywiście skierowanie do zarządu województwa projektu porozumienia w sprawie utworzenia zielonogórsko-nowosolskiego obszaru funkcjonalnego „Lubuskie Trójmiasto”. A co ważniejsze – wiemy, że jesteśmy na etapie budowy Strategii Województwa Lubuskiego – wpisanie tego obszaru funkcjonalnego do strategii.