Razem można więcej? Z takiego założenia wyszli samorządowcy z Zielonej Góry, Nowej Soli i Sulechowa, którzy ostatnio wskrzesili ideę Lubuskiego Trójmiasta. Skąd pomysł na ponowne zaciśnięcie więzi? O tym mówił ostatnio w audycji Prezydent na 96 FM Dariusz Lesicki.

Zarówno wiceprezydent miasta, jak i wcześniej szefowie wspomnianych samorządów przyznawali wprost: interesują nas unijne pieniądze, które byłyby wydawane przede wszystkim na projekty komunikacyjne. Chodzi tu o ścieżki rowerowe, budowę dróg, ale i o kolej.

Szybka kolej miejska to postulat również mieszkańców Zielonej Góry, aby mogli przemieszczać się pomiędzy różnymi częściami miasta. Myślimy o tym, aby stworzyć przystanek na Pomorskim, jest przystanek w Parku Przemysłowo-Technologicznym. Część zielonogórzan pracuje na strefie w Nowej Soli, część sulechowian przyjeżdża do Zielonej Góry. Kolej mogłaby być przyczynkiem do tego, żeby w sposób bezproblemowy poruszać się na tej osi.