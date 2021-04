Narodowy Fundusz Zdrowia wezwał lubuskie szpitale do zwrotu środków finansowych za rok 2020. Chodzi o środki z tak zwanych niewykonań ubiegłorocznych planów. Zwrot zielonogórskiej lecznicy wynosi 7,5 miliona złotych. Sytuacja nie wygląda lepiej w pozostałych lubuskich szpitalach.

Planowe wykonania w lubuskich lecznicach zostały wstrzymane przez pandemię koronawirusa. Władze lecznic z naszego regionu nie rozumieją więc dlaczego są karani za coś, na co nie mieli wpływu. Bo gdyby nie pandemia, ubiegłoroczne plany finansowe zostałyby zapewne wykorzystane zgodnie z kontraktami. Koronawirus zmusił jednak zarządy szpitali do przesunięcia części personelu do pracy na oddziałach covidowych. Przeniesienie do szpitala tymczasowego tylko pielęgniarek to w Zielonej Górze koszt około 250 tysięcy złotych za nadgodziny.

Pojawiły się więc też obawy o dalszą płynność zielonogórskiej lecznicy.

Do tematu rozliczeń z tytułu szpitalnych niewykonań powrócimy w piątek. Gościem porannej “Rozmowy na 96 fm” będzie Piotr Bromber, dyrektor Lubuskiego Oddziału NFZ. Start programu o 9.30.