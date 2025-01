Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze wzbogacił się o nową karetkę pediatryczną. To kolejny pojazd, który zasili flotę placówki, zaledwie kilka miesięcy po otrzymaniu karetki neonatologicznej.

– To pierwsza w naszych zasobach karetka na bazie kontenera – mówi Witold Głodecki, kierownik Zespołu Transportu Medycznego Szpitala Uniwersyteckiego.

Zabezpieczenie pacjentów naszego szpitala to nie tylko ratownicy medyczni, ale też sprzęt. To jest Volkswagen Crafter, z przedziałem medycznym właśnie na bazie kontenera. Wyposażony w wysokiej jakości. To pozwoli na komfortową pracę ratowników i komfortowe transporty pacjentów.