Pan Mniam Mniam oraz Tomek Grymasiński – to z tymi bohaterami już w najbliższą sobotę będą mogli zapoznać się mali widzowie Lubuskiego Teatru. Spektakl poświęcony smacznej i kulinarnej tematyce, ma być nie tylko zabawny. Ale też przekonać małych niejadków do zdrowej diety.

Bo to właśnie dzieci najczęściej jeść nie chcą. Mówi Michał Wnuk, reżyser.

Ten spektakl jest o niejedzeniu posiłków przez dzieci. Staramy się więc z tego problemu wybrnąć. Pokazać im, że jedzenie jest zdrowe. Odpowiednie jedzenie to przecież nieodzowny czynnik naszego zdrowego życia.

Bajka opowiada o losach dwóch głównych bohaterów – kochającego jeść Pana Mniam Mniama oraz niejadka. Tym razem jednak nie Tadka, a Tomka. O szczegółach wcielający się w tytułową postać Marek Sitarski.

Bajka nie jest długa. Będzie trwała do 50 minut. Prosty i czytelny jest tez przekaz, do tego interakcja sceny z widownią. Będziemy zapraszali dzieci do wspólnej zabawy.