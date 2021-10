Kolejna premiera w Lubuskim Teatrze już w najbliższą sobotę. Na scenie zobaczymy “Marzenie Nataszy” w reżyserii Magdy Drab. Monodram opowiada o losach 16-letniej nastolatki, wychowującej się w domu dziecka.

W tytułową rolę wciela się Alicja Stasiewicz. Jak wyglądały jej przygotowania do premiery?

Przygotowanie do tej roli jest takie samo, jak do każdej innej. Trzeba naczytać tekst, zrozumieć go, rozbić sobie strukturę przedstawienia. I przepuścić to przez siebie. Przeczytać książki o podobnej tematyce. Obejrzeć filmy, które do tego pasują. Poczuć to w sobie i potem to zagrać.