Lubuski Teatr w Zielonej Górze ma już 70 lat. Jest więc co świętować. Inauguracja obchodów już w najbliższą sobotę. I to tego dnia na deskach zielonogórskiego teatru zobaczymy spektakl „Ożenek” Nikołaja Gogola.

Spektakl o nietypowych kulisach – mówi Robert Czechowski, reżyser sobotniej sztuki, a także dyrektor Lubuskiego Teatru.

W czasie pandemii reżyserowałem go zdalnie. Przez komputer, co było swoistą nowością. Zagraliśmy ten spektakl ogólnie tylko raz, tuż przed ogłoszeniem obostrzeń. I teraz zobaczymy co z tego zostało.