Premiery? Odwołane. Na razie Lubuski Teatr powraca do starszych spektakli, które przypadły do gustu widzom, a wracają na scenę w nowej odsłonie.

Jak sytuacja gospodarcza wpływa na tę instytucję kultury? Robert Czechowski, dyrektor Lubuskiego Teatru mówi wprost: – chcemy przetrwać ten czas.

My żyjemy z wyobraźni. Mamy ją dosyć dużo, ale ona nie jest bezgraniczna. W tej chwili przewidzieć, co się wydarzy jest bardzo trudno. Mieliśmy konkretne plany, ale poproszono nas, żeby się wstrzymać do rozstrzygnięć finansowo-organizacyjnych. Nie wiemy, jakie będą rachunki, wszystko idzie w górę. Nieformalnym hasłem sezonu mogłoby być: przetrwać.