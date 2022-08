Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, Wody Polskie Zarząd Zlewni w Zielonej Górze i Gorzowie, Lubuski Urząd Wojewódzki i Państwowa Straż Rybacka – to szlak instytucji, które odwiedzają lubuscy posłowie Koalicji Obywatelskie: Waldemar Sługocki, Katarzyna Osos, Krystyna Sibińska i Tomasz Aniśko.

Kontrole poselskie posłów opozycji mają odbywać się we wszystkich regionach, przez które płynie Odra. W Lubuskiem rozpoczęły się od Inspektoratu Ochrony Środowiska w Zielonej Górze. Mówi poseł Waldemar Sługocki.

Mam nadzieję, że te kontrole nasze wykażą, dlaczego państwo jest w ruinie, jak wieszczyła pani obecna europoseł Szydło. Co się takiego przez siedem lat zdarzyło, że Polska jest w ruinie, polski rząd jest w rozsypce? Nie ma żadnej koordynacji, komunikacji między organami państwa. Widać różne napięcia, rywalizację. Tutaj jak w soczewce dobrze to widać. Chcemy zobaczyć, jak funkcjonowały instytucje w wojewódzkim lubuskim, które są za to odpowiedzialne.