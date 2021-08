W sobotę pierwszy zespół Lechii otworzy sezon w Brzegu, meczem ze Stalą. Rezerwy zainaugurują IV-ligowe zmagania na własnym boisku.

Rywalami ekipy Macieja Góreckiego będą Czarni Żagań. Szkoleniowiec drugiego zespołu mówi o zmianach, jakie zaszły podczas przerwy. Z jakich graczy będzie składał się zielonogórski IV-ligowiec?

Jest złożony przede wszystkim z juniorów starszych, chłopaków z roczników 2003-2004. Dodatkowo z doświadczonych zawodników jest Maciej Brzeźniak, Karol Haraś, Mateusz Bartczak i Łukasz Ziętek. W tym sezonie zmieniliśmy nieco strukturę zespołu, będzie on bardziej autonomiczny. Będzie typowym poligonem dla młodych chłopaków, żeby łapać doświadczenie na seniorskich boiskach. Planujemy brać po 2-3 zawodników z pierwszego zespołu, którzy będą akurat nam pasować pod nasze potrzeby. Będzie to poligon, żeby jak najszybciej zebrać doświadczenie i lądować w pierwszym zespole Lechii.

Celem jest spokojne utrzymanie i miejsce w środku IV-ligowej tabeli. Pierwszym rywalem zielonogórzan będą Czarni Żagań.

Jest nowy trener, który utrzymał zespół w IV lidze – Artur Sobczyk. Nie wiem, na ile doszło do zmian. Pamiętamy, jak ten zespół funkcjonował w poprzedniej rundzie, jeszcze przed trenerem Sobczykiem. To drużyna bardzo silna motorycznie, nie kombinująca, szukająca prostych rozwiązań. Wynik będzie zależał od tego, jak my podejdziemy do tematu, czy będziemy w stanie narzucić swój styl gry.