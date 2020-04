Wciąż niepewny jest los tegorocznych maturzystów. Nadal nie ma informacji, czy egzamin dojrzałości się odbędzie, a jeśli tak, to w jakiej formie. Powstała ogólnokrajowa petycja, w której młodzież domaga się zmiany terminu matur. Podobny dokument, ale już na skalę miasta, przygotowali uczniowie zielonogórskiego „Lotnika”.

Petycja jest własną, oddolną inicjatywą uczniów. Współtworzył ją Aleksander Buchowiecki.