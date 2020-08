– Bardzo się cieszę, że to Winobranie się odbędzie – powiedział Bachus, który wkrótce przejmie klucze do bram miasta. Od 5 do 13 września Dni Zielonej Góry, które długo stały pod znakiem zapytania. Powodem jest oczywiście epidemia koronawirusa. Po pierwsze bezpieczeństwo – to myśl przewodnia tegorocznego świętowania.

Sporo będzie działo się w tym roku na Placu Teatralnym. Tu będzie też główna winobraniowa scena.

Dominować będą lokalni artyści. Gwiazdą będzie zespół Raz, Dwa, Trzy. Zagra na finał, 12 września.

Mniej mobilny niż zwykle będzie także Bachus, choć i jego w centrum wydarzeń nie zabraknie. Nie zabraknie też miasteczka winiarskiego i jarmarku winobraniowego.

Stoiska będą w odległościach 2-metrowych. Będzie ich w tym roku tylko 134. W latach ubiegłych było ich około 400. Nastawiamy się głównie na zielonogórskich przedsiebiorców.

Uczestnicy Winobrania często napotkają na informacje przypominające o noszeniu maseczek, czy zachowaniu dystansu społecznego. Przypomina o tym także winobraniowy plakat z hasłem: „załóż maseczkę, nie bądź ponury, wtedy skorzystasz z dobrodziejstw kultury”.

Będziemy się starać zachowywać wszelkie środki ostrożności. Postaram się przygotować odpowiednią ochronę twarzy – ja i moje bachantki. Będzie mnie trochę mniej na mieście. Może nie będę się przechadzał po całej strefie Winobrania. Będę wokół ratusza, w miasteczku winiarskim. Tam będzie można mnie zastać.

