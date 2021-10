Magistrat ogłasza konkurs na hasło obchodów jubileuszu 800-lecia miasta. Od wtorku, 2 listopada, każdy zielonogórzanin może zgłosić swoją propozycję. Jest na to tydzień.

Planowane obchody nawiązują do 1222 roku, daty uznawanej za początek istnienia Zielonej Góry. Natomiast w 1323 r. miasto uzyskało pełnię praw miejskich. – Łączymy te dwa wydarzenia, stąd pomysł, by świętować w 2022 i 2023 r. Od Winobrania do Winobrania – tłumaczy prof. Czesław Osękowski, przewodniczący komitetu obchodów rocznicy. – W konkursie wybraliśmy już logo. Zadecydowali o tym zielonogórzanie w głosowaniu internetowym. Teraz w podobny sposób chcemy wybrać hasło obchodów. Powinno się ono wiązać z Zieloną Górą, formalnie nie musi nawiązywać do jubileuszu. Zostawiamy mieszkańcom pełną swobodę.

Jak przykładowo może brzmieć takie hasło? Przed wojną Niemcy promowali Grünberg zwrotem: „Miasto – ogród”. W ten sposób podkreślano charakter miasta pełnego zieleni.

Swoje propozycje hasła można zgłaszać na miejskiej stronie poświęconej konsultacjom społecznym: zielonagora.konsultacjejst.pl

Specjalna zakładka zostanie uruchomiona 2 listopada. Propozycje można składać do 8 listopada. Później komisja je zweryfikuje i wybierze najciekawsze, które trafią pod głosowanie na platformie zielonagora.konsultacjejst.pl w terminie 15-22 listopada.

źródło: Łącznik Zielonogórski, tc