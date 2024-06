Rozpoczął się okres wakacyjny, a wraz z nim okres ciepłych, by nie powiedzieć gorących dni. Sprzyjają one spacerom, spędzaniu wolnego czasu na świeżym powietrzu, a co za tym idzie…delektowaniu się słodkościami.

Na nasz radiowo-telewizyjny tapet wzięliśmy mieszkańców Zielonej Góry i zapytaliśmy, co wolą podczas gorących miesięcy: lody czy gofry?

Materiał przygotowały Natalia Kolbusz i Weronika Wieloch.