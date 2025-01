Niemal 150 tysięcy osób odwiedziło w ubiegłym sezonie kąpielisko H2Ochla. Kurz po hucznym otwarciu opadł, teraz przyszedł czas na analizy i ewentualne zmiany.

Marcin Pabierowski, prezydent miasta mówił na naszej antenie, o tym jakie są pomysły na ulepszenie tego miejsca.

[su_quote]Widzimy takie sugestie ze strony mieszkańców, aby powstało tam lodowisko i wrotkarnia. Lodowisko jest bardzo potrzebne, co widać po ogromnym zainteresowaniu lodowiskiem na placu Bohaterów. To jest jeden z pomysłów. Drugi to pomysł Dzikiej Ochli, żeby stanowiła ona całość z H2Ochlą.[/su_quote]

Miasto podlicza bilans finansowy po pierwszym sezonie. Pabierowski podkreśla, że dobrą decyzją było podwyższenie cen biletów w stosunku do kwot, które proponował były prezydent Janusz Kubicki.

[su_quote]Pozwoliły na to, że bilans H2Ochli został wyrównany. Szereg osób przyjeżdżających spoza Zielonej Góry na kąpielisko płaci za to, dlatego jest dość poprawny wynik finansowy. To ok. 2,5 mln zł przychodów. Dochodzi dzisiaj kolejna zmienna – przygotowanie infrastruktury do kolejnego sezonu. To też są pewne koszty.[/su_quote]

Przypomnijmy, że chociaż w sezonie zimowym nie skorzystamy z wodnych atrakcji kąpieliska, to można wybrać się tam na spacer.