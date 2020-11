Festiwal Proza Poetów im. Anny Tokarskiej ma już stałe grono wielbicieli. Nic dziwnego, skoro przez dziesięć kolejnych edycji utrzymuje bardzo wysoki poziom. W tym roku literacki festiwal zdominowany jest przez autorów, którzy pierwsze swoje pisarskie szlify zdobywali w dziennikarskich szrankach. Okazuje się, że praca reporterska w największych stacjach telewizyjnych i radiowych może pomóc nie tylko w upolowaniu ciekawych tematów na książkę, ale przede wszystkim otwiera drogę do ludzi i wysłuchania ich historii.

Tak jest w przypadku Magdaleny Łucyan, dziennikarki, autorki książki „Powstańcy. Ostatni świadkowie walczącej Warszawy” [Znak Horyzont, 2019]. Autorka będzie gościem zielonogórskiej książnicy we wtorek, 17 listopada o godzinie 18:00, a spotkanie odbędzie się online.

Do końca tygodnia, w ramach festiwalu będzie można jeszcze zobaczyć i posłuchać Barbarę Gawryluk, dziennikarkę radiową z Radia Kraków, tłumaczkę szwedzkiej literatury dziecięcej i autorką książek dla dzieci, oraz Czesława Sobkowiaka, poetę, prozaika, krytyka literackiego. Natomiast w piątek, 20 listopada o godzinie 12:00, Norwid zaprasza na promocję filmową najnowszego numeru pisma “Pasje Literackie” (4/5 2020).

W czasie pandemii WiMBP im. C. Norwida wychodzi naprzeciw potrzebom najstarszych mieszkańców naszego miasta. Seniorzy, osoby z niepełnosprawnościami, które nie mogą same dotrzeć do biblioteki mogą skorzystać z pomocy wolontariuszy. Ta cenna inicjatywa „Książka z dostawą do domu” ułatwi dostarczenie książek zielonogórzanom.

Program Festiwalu Proza Poetów im. Anny Tokarskiej dostępny na stronie Biblioteki Norwida.

Audycja „Norwid Movie” w każdy poniedziałek na antenie Radia Index i portalach społecznościowych: FB i wzielonej.pl