Cześć SuperENKi :-) jak co miesiąc, tak i w marcu, widzimy się w pierwszy czwartek miesiąca o 19:00 w Fabryce :-) Wiecie, że to dzień teściowej? a teściowa, to też kobieta ;-) tego dnia porozmawiamy o wszystkim, co kobiece! Omówimy również nasz Super Kobiecy wyjazd do Wrocławia :-) Czekam na Was tradycyjnie od 19:00 Przepozdrawiam, Wasza Terra ;-) https://www.facebook.com/events/2769486296433186/