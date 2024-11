Rusza Liga Akademicka AZS – to nowy projekt Akademickiego Związku Sportowego, w którym będą brały udział AZS-y z całego kraju, w różnych dyscyplinach sportu, także w piłce ręcznej.

Szczypiorniści AZS-u Uniwersytetu Zielonogórskiego idą na pierwszy ogień, także jako gospodarz eliminacyjnego turnieju, który odbędzie się w Świdnicy od piątku do niedzieli. O projekcie mówił w programie Szatnia Akademików trener Ireneusz Łuczak.

Liga Akademicka jest złożona minimum z dwóch turniejów. Zwycięzca jedzie na finał do Krakowa. Jest to fajny projekt, spróbujemy go w tym roku. Zawodnicy pograją z innymi zespołami niż w lidze. Zobaczymy, jak to wyjdzie w praniu.