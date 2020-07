Rośnie zainteresowanie próbnymi testami sprawnościowymi do policji. Komenda wojewódzka w Gorzowie umożliwia każdej osobie – nie tylko kandydatom do służby – sprawdzenie swojej szybkości czy zręczności. Przez ostatni miesiąc treningi odbywały się w całym województwie i będą kontynuowane.

Ćwiczenia nadzorują policyjni instruktorzy. Wyjaśniają też, z jakimi zadaniami mają problem uczestnicy testu i w jaki sposób sprawnie pokonać tor przeszkód.

Nasze treningi mają za zadanie przygotować uczestników do testów, które mają w szkole policji. Jak wiemy, nieczęsto mamy do czynienia ze skrzynią, płotkami. Przewroty w przód czy w tył też musimy sobie przypomnieć. Większość elementów tego toru jest do zaliczenia przez praktycznie każdą osobę. Jedyny moment, przy którym trzeba poświęcić więcej czasu, jest piłka lekarska w przypadku niektórych kobiet. Jeżeli opanujemy dobrą technikę, poćwiczymy, to poradzimy sobie też z tą piłką.

W Zielonej Górze test sprawności fizycznej odbył się w sali gimnastycznej III Liceum Ogólnokształcącego. Niektóre osoby wzięły w nim udział już po raz kolejny. Twierdzą, że jest to dobra okazja do przetestowania kondycji.

Rzeczniczka komendy policji w Zielonej Górze, podinsp. Małgorzata Barska przypomina, że do treningu można przystąpić w każdą środę.

Nasz trening jest otwarty dla wszystkich chętnych. Niekoniecznie muszą to być osoby, które już są kandydatami do policji. Mogą to być osoby, które po prostu chciałyby sprawdzić, czy byłyby w stanie pokonać ten tor lub może myślą o tym, żeby złożyć aplikację do policji. Nie zbieramy danych osobowych, można przyjść z ulicy, sprawdzić się, zobaczyć, jak to wygląda, porozmawiać z naszymi instruktorami.